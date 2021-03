Szczepienia na COVID. Kolejne grupy chcą dołączyć do wcześniejszego etapu

Szczepienia na COVID. Pismo ws. taksówkarzy do Ministerstwa Zdrowia

"Rzeczpospolita" podaje, że teraz włączenia do II grupy szczepień na COVID chcą taksówkarze. Konfederacja Lewiatan i Free Now wystosowały w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia. Według ekspertów taksówkarze są bardziej narażeni na zakażenia niż pracownicy zbiorowego transportu publicznego. Taksówki przewożą też osoby z podejrzeniem zakażenia do szpitali.