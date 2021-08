Szczepienia na COVID-19. Znajdź człowieka i przekonaj. MZ ogłasza bonus dla lekarzy

Co ciekawe, oficjalne dane wskazują, że po kilku tygodniach od wizyty ministra akcja szczepień w tej gminie ruszyła z miejsca. Od dnia odwiedzin ministra ponad 300 mieszkańców gminy przystąpiło do szczepień przeciwko COVID-19 - wynika z danych Raportu "Szczepienia gmin". Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła z 1800 do 2085. Przy czym 132 mieszkańców gminy czeka jeszcze na drugą dawkę.