Szczepienia na COVID-19 w aptekach. Sejm zdecydował

Do poszerzenia Narodowego Programu Szczepień odniósł się już także Michał Byliniak, wiceszef Naczelnej Rady Aptekarskiej. "Chyba tylko ze względu na skomplikowanie dokumentowania głosowań jeszcze nikt o tym nie napisał - decyzją Sejmu apteki uzyskały uprawnienie do prowadzenia szczepień. Oznacza to, że regulacja jest kompletna i zaraz po podpisie prezydenta możemy otworzyć nowy model szczepień" - napisał na Twitterze.