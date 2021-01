Szczepienia na COVID-19. Radny PO z Kielc oddał się do dyspozycji władz partii

Lokalne media z Kielc poinformowały w czwartek, że radny PO Karol Wilczyński przyjął szczepionkę na COVID poza kolejnością. Miał wykorzystać funkcję członka rady społecznej kieleckiego DPS-u. Polityk początkowo nie chciał komentować sprawy. Szef świętokrzyskich struktur PO zapowiedział jednak, że jeśli informacja się potwierdzi, to Wilczyński zostanie usunięty z partii.

Kielce. Karol Wilczyński o szczepieniu na COVID-19 poza kolejnością

W piątek sam zainteresowany odniósł się do sprawy, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych. Radny tłumaczy, że jest członkiem rady Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach. Pod koniec grudnia otrzymał informację, że jest uprawniony do przyjęcia szczepionki na COVID. Wilczyński zapewnia, że do szczepienia przystąpił w przekonaniu, że jest ono zgodne z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi.