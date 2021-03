Szczepienia maturzystów? Ministerstwo Edukacji i Nauki zabrało głos

Posłowie Lewicy uważają, że szczepienia zapewniłyby bezpieczny i szybszy powrót uczniów do szkół, a później miałyby wpływ na większe bezpieczeństwo w trakcie przeprowadzania egzaminów maturalnych w maju. Pod interpelacją popisali się: Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Marek Rutka, Monika Falej i Katarzyna Ueberhan.

W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki odpisała parlamentarzystom sekretarz stanu Marzena Machałek. W piśmie rozwiewa wątpliwości odnośnie do szczepień uczniów przed maturą.

"Celem Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest udostępnienie szczepienia wszystkim obywatelom pełnoletnim, którzy będą spełniali wymogi wskazań do szczepienia. Szczepionki są darmowe i dobrowolne. Dzięki staraniom ministra edukacji i nauki rząd podjął decyzję, że już od 12 lutego rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. Obecnie nie ma rekomendacji do szczepienia tegorocznych maturzystów. Ustalenie grup priorytetowych przeprowadzono w oparciu o ocenę ryzyka narażenia na zakażenie, ryzyka poważnego zachorowania i śmierci, ryzyka społeczno-ekonomicznego oraz transmisji" - napisała wiceminister Marzena Machałek.

Problem ze szczepieniami. "Najwięcej pretensji mają ci, co sobie nie radzą"

Jakiś czas temu głos ws. matur zabrał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jego zdaniem póki co nie ma żadnych przesłanek, aby typować inne terminy egzaminów niż majowe.

W marcu odbyły się próbne egzaminy maturalne. W związku z panującymi obostrzeniami przed wejściem do szkoły uczniom mierzona była temperatura, a na salach trzeba było zachowywać dwumetrowy dystans. Podczas egzaminu wszyscy musieli mieć maski zasłaniające usta i nos. Podobnie ma być na maturze w maju.

Matura 2021

Egzamin maturalny w terminie głównym zostanie przeprowadzony od 4 do 20 maja. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca, a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września.

Matura 2020. Jak wyglądała?

Przypomnijmy, że będzie to drugi egzamin maturalny w warunkach pandemii. W 2020 roku matura była przeprowadzana w warunkach rekomendowanych w tym okresie przez Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra zdrowia.

Jak informował wówczas resort edukacji, materiały do egzaminu maturalnego były od połowy kwietnia spakowane i przechowywane w paczkach, przygotowanych do rozesłania do szkół zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu.