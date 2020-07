Szczecin. Szef WORD z zatrzymanym prawem jazdy. Miał 0,28 promila alkoholu we krwi

Szczecin. Szef WORD bez prawa jazdy

Szczecin. Szef WORD miał 0,28 promila alkoholu

W rozmowie z "Radiem Szczecin" Tkaczyk mówił, że alkomat na komisariacie nie wykazał, że był on pod wpływem alkoholu. - Tylko na przenośnym wykazało 0,3 z groszami plus 0,28. Natomiast na tym stacjonarnym właściwym, wykazało, że nie byłem po spożyciu alkoholu. W piątek jestem na 10 umówiony na komisariacie. Będę to wyjaśniał po to, żeby umorzono postępowanie i nie odbierano mi prawa jazdy - stwierdził Tkaczyk.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2, do 0,5 promila) to wykroczenie i grozi za nie grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktów karnych. Sprawą zajmuje się już odpowiedni wydział urzędu wojewódzkiego, który zarekomenduje zarządowi województwa odpowiednie działania wobec dyrektora szczecińskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.