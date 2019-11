Szczecin. Nie żyją dwaj chłopcy, których wyciągnięto ze zbiornika

Szczecin w szoku i smutku. Nie udało się uratować życia dwóch chłopców, którzy we wtorkowe popołudnie wpadli do zbiornika przeciwpożarowego. Tragiczną informację lekarze przekazali w nocy.

Chłopcy wpadli do zbiornika przeciwpożarowego w pobliżu złomowiska przy ul. Twardowskiego we wtorek ok. godz. 15. Wybrali się tam we czterech, żeby popływać na desce.