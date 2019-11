Szczecin. 2 chłopców wpadło do zbiornika przeciwpożarowego

Dwóch chłopców wpadło do zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Zostali już z niego wyciągnięci i przewiezieni do szpitala na szczecińskich Pomorzanach. Lekarze walczą o ich życie.



- Na terenie dawnego złomowiska przy Twardowskiego bawiło się 4 chłopców. Jeden z nich wpadł do zbiornika wodnego. Drugi z nich zadzwonił do nas i wyszedł naprzeciw strażakom. W tym czasie kolejny z nich próbował pomóc topiącemu się dziecku, jednak też wpadł do wody - przekazał w rozmowie z WP mł. asp. Przemysław Majer, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie