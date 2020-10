Szczecin. Napisy "Tylko LGBT" na kościele. Policja szuka sprawców

Hasła ("Macie krew na rękach" oraz "Soli LGBT - czyli z w j. łacińskim "Tylko LGBT") namalowano na murach kościoła pw. Św. Krzyża na osiedlu Pogodno w Szczecinie. Stało się to prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek.

- To wyraz tolerancji? - pyta w rozmowie z Radiem Szczecin proboszcz ks. Piotr Kordula. Dodaje, że zabolało go, że ktoś obrał taki sposób dialogu z Kościołem katolickim. Duchowny uznał to za oznakę obawy przed rozmową.