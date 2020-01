Szczecin. Napadł na taksówkarza. Policja szuka mężczyzny

Policja szczecińska publikuje zdjęcie mężczyzny, który napadł na taksówkarza. Groził mu i ukradł samochód. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości podejrzanego.

Do napadu na taksówkarza doszło w niedzielę około godz. 18.10 przy ul. Heleny w Szczecinie. Nieznany mężczyzna wsiadł do taksówki i zmusił kierowcę do wykonania kursu. Potem grożąc, zabrał mu samochód. Auto porzucił przy ul. Lenartowicza.