Szczecin. Akcja "odkażania" po LGBT. Jest reakcja RPO

Szczecin. Wkrótce ma odbyć się Marsz Równości, jednak burzę wywołała planowana akcja "odkażania" po LGBT. Głos w tej sprawie zabrał RPO.

Organizatorem akcji "odkażania" okazał się ks. Tomasz Kancelarczyk. Na Facebooku pojawiło się wydarzenie o nazwie "Odkażanie". Po tym jak o happeningu zrobiło się głośno duchowny przyznał, że "uznał go za nietrafiony i słabo oddziałujący". "Zarzuciłem go i całym sercem podjąłem organizowanie modlitwy, która jest najlepszym narzędziem czynienia dobra" - napisał w mediach społecznościowych. Ostatecznie wydarzenie zostało anulowane.

Mimo to, akcję skomentował Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że "uznaje inicjatywę, nawiązującą swoją symboliką i językiem do ideologii, która doprowadziła do prześladowań milionów ludzi, za skrajny przykład homofobii i bezprecedensowy atak na godność osób nieheteroseksualnych i transpłciowych".