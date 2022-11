Szatan 2. RS-28 Sarmat jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej

RS-28 Sarmat. Osiągi, którymi straszy Rosja

Rosyjski Sarmat to ponad 35-metrowy, trzystopniowy pocisk balistyczny, o zasięgu około 18 tysięcy kilometrów. Rakieta waży prawie 210 ton, z czego 10 ton stanowi głowica bojowa. Jak podają źródła rosyjskie, to nowoczesna i udoskonalona broń. Ma znacznie krótszy, od swoich poprzedników, czas pracy silnika rakietowego, dzięki czemu pocisk szybko się rozpędza. Szatan 2 jest także trudny do wykrycia i śledzenia, przez co ciężko jest określić jego cel oraz czas uderzenia.