Szamotuły. Groźby śmierci pod adresem pracowników szpitala

- Protestuję przeciw poniżaniu ciężko pracujących ludzi. Medycy z poświęceniem walczą z epidemią o zdrowie i życie innych. Sami ryzykują zarażeniem, także swoich rodzin. Są od roku permanentnie przemęczeni i zestresowani. W zmian dowiadują się, że są pederastami i że trzeba ich rozstrzelać. To nie do zaakceptowania - mówi w rozmowie z portalem dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

- Mamy opracowany program powrotu szpitala do normalnego funkcjonowania. Zachorowań na SARS-CoV-2 jest mniej. Spodziewamy się, że niedługo będziemy, po kolei, uruchamiać oddziały szpitalne. Chcemy zacząć od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przypominam też, że wszystkie poradnie i pracownie cały czas przyjmują pacjentów - dodaje.

Pawelczak po nienawistnych wpisał złożył zawiadomienie do prokuratury z art. 216 Kodeksu karnego. Mówi on o tym, że "kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".