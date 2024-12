Szaleniec grozi prezydentowi Zamościa. "Napisał, o której godzinie mnie zabije"

W poniedziałek prezydent Zamościa miał pojawić się w miejscowej komendzie policji, aby złożyć zeznania w sprawie wiadomości z groźbami. Chodzi o maila, jakiego ktoś przysłał m.in. do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz do samego Urzędu Miasta.

Prezydent o groźbach napisał także w niedzielę w mediach społecznościowych. Wspomniał, że autor listu podpisał się jako fan Adolfa Hitlera. Zacytował również skandaliczne słowa do niego skierowane: "Marzyłem o tym, by cię wybebeszyć nożem grzybiarskim" .

- Bardzo dużo tego hejtu jest po wyborach. Zaczęły powstawać takie strony internetowe, gdzie jestem obrażany, szykanowany. Ja sam się nie boję. Gdy dotyczyło to tylko mnie, to nie reagowałem. Ale gdy to zaczęło dotyczyć już bezpieczeństwa urzędników, to muszę reagować - tłumaczy Rafał Zwolak w rozmowie z WP.