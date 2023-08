Szafarowicz w tarapatach. Z pomocą ruszą Czarnek

Szafarowicz nie zamierza odpuścić

"Gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w Prawie i Sprawiedliwości, manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba 'symbolicznie napiętnować', to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - kontynuował Szafarowicz.