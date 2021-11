Sytuacja na granicy. Apel Piotra Muellera

- Dziś (poniedziałek - przyp. red.) mamy najtrudniejszą sytuację od początku napięcia na polsko-białoruskiej granicy. To kolejny element wojny hybrydowej. W tej chwili do granicy zbliża się kilkaset osób, które są przeprowadzane przez teren Białorusi przez tamtejsze służby. To zorganizowana akcja, ale wiedzieliśmy o niej wcześniej - powiedział rzecznik prasowy rządu.