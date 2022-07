Sytuacja krytyczna. Płoną lasy w Niemczech i Czechach

Pożar rozprzestrzenił się w poniedziałek z Parku Narodowego Czeska Szwajcaria do Parku Narodowego Saska Szwajcaria. Zaapelowano do turystów, by unikali tego rejonu, gdyż istnieje tam zagrożenie dla życia i zdrowia – poinformowało we wtorek starostwo Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.