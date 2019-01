Syria zawiesza specjalne wizy dla dyplomatów UE

Rząd Syrii zawiesił wydawanie wiz specjalnych dla dyplomatów Unii Europejskiej. Oficjalnie nie podano żadnego powodu. Od teraz unijni dyplomaci będą mogli ubiegać się o jednorazowe wizy.

Władze Syrii zawiesiły wydawanie takich wiz bez podania powodu. Z tego powodu dyplomaci UE, którzy będą chcieli udać się do Syrii, będą zmuszeni wnioskować o wizy jednorazowe, a to jest czasochłonne.

- Reżim Baszara el-Asada zawiesił wydawanie wielokrotnych wiz wjazdowych. Jako UE będziemy robić co tylko możliwe, by nie miało to wpływu na ważne prace, które wykonujemy tam na miejscu - powiedziała agencji Reutera Maja Kocijanczicz, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Mówiąc o "pracach wykonywanych na miejscu", miała na myśli pomoc humanitarną oferowaną przez UE. Od 2011 Unia przekazała Syrii 800 milionów euro na pomoc Syryjczykom dotkniętym wojną domową.