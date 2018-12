Syria. Turcja wysyła posiłki. Szykuje uderzenie na Kurdów?

Władze w Ankarze wydały rozkaz wysłania dodatkowych wojsk na granicę z Syrią. Według tureckich mediów, na południe skierowano ok. 100 pojazdów, w tym czołgi, transportery i artylerię.

Do wysłania dodatkowych sił dochodzi trzy dni po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wycofanie ok. 2 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Syrii. Wcześniej, w rozmowie telefonicznej z tureckim prezydentem Recepem Erdoganem miał powiedzieć Turkowi, że "Syria jest jego". Amerykańscy żołnierze, wysłani do Syrii głównie w celu wspierania i szkolenia kurdyjskich bojowników z Powszechnych Jednostek Obrony (YPG), walczących z Państwem Islamskim, byli dotąd głównym czynnikiem hamującym tureckie zakusy przeciw Kurdom.