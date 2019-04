Syreny alarmowe – środa 10 kwietnia 2019. Sprawdź, dlaczego usłyszymy dziś wycie syren

Syreny alarmowe – środa 10 kwietnia 2019. Zobacz, dlaczego usłyszymy dziś trwający minutę, modulowany dźwięk i co o oznacza.

Syreny alarmowe – środa 10 kwietnia 2019

W środę, 10 kwietnia 2019 o godzinie 8:41 w związku z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej zawyją syreny alarmowe. Ciągły sygnał potrwa minutę i będzie równocześnie treningiem systemu wykrywania oraz alarmowania. Celem treningu będzie wyemitowanie dźwięku syreny informującego o ogłoszeniu alarmu oraz sygnału o odwołaniu alarmu. Należy podkreślić, że ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut. Odwołanie alarmu oznacza natomiast ciągły dźwięk syren okresie trzech minut.

Syreny alarmowe – 9. rocznica katastrofy smoleńskiej

Przypominamy, że w katastrofie samolotu Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, zginęło 96 osób. Wśród ofiar tragedii byli prezydent RP Lech Kaczyński oraz jego żona Maria, najwyższy dowódcy Wojska Polskiego, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski oraz wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Polska delegacja miała udać się wówczas na uroczystości rocznicowe do Katynia. W środę, 10 kwietnia 2019 tragedię upamiętniła uroczysta msza święta, która rozpoczęła się o godzinie 8. Byli na niej obecni między innymi: prezes PiS, Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, minister kultury Piotr Gliński, wicepremier Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i szef MSZ Jacek Czaputowicz. Po mszy, uczestnicy przeszli z kościoła seminaryjnego przed Pałac Prezydencki, gdzie o godzinie 8.41 odbędzie się Apel Pamięci poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Należy podkreślić, że tego dnia, prezydent Andrzej Duda udał się z kolei do Krakowa, by oddać hołd spoczywającej w krypcie katedry na Wawelu parze prezydenckiej, Lechowi i Marii Kaczyńskim.