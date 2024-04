Synoptycy mają złe wieści. Zimna aura rozgości się na dłużej

Wróciły przymrozki. W nocy z wtorku na środę temperatura spadła poniżej zera na południu, wschodzie i w centrum kraju - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najzimniej było w Zakopanem, gdzie odnotowano -2,8 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet -5 st. C. W Kielcach, temperatura spadła do -2,5 st. C i przy gruncie również do -5 st. C.