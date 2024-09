Syn Trumpa o wojnie w Ukrainie. Ostrzega przed "armagedonem".

W opublikowanym wspólnie tekście, syn Trumpa i bratanek prezydenta Kennedy'ego żądają od prezydenta Bidena "odwrócenia szalonej agendy wojennej i otwarcia bezpośrednich negocjacji z Moskwą". Argumentują, że choć właśnie to obiecuje kandydat republikanów na prezydenta, to zanim obejmie on władze "może być za późno", ze względu na rozważaną przez administrację Bidena zgodę na użycie amerykańskiej broni do uderzeń w głąb terytorium Rosji.