Syn posłanki Wandy Nowickiej usłyszał zarzut propagowania komunizmu

W tym samym nagraniu nazwał Romana Dmowskiego "polskim Hitlerem" i antysemitą, stwierdzając, że jego pomnik w stolicy kraju to hańba. Zatrzymanie przez ABW nazwał metodą systemu totalitarnego i zapowiedział, że będzie składał zażalenie w związku z użyciem kajdanek, co uważa za nieadekwatne do sytuacji.