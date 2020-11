Syn doradcy Dudy dostał pracę w krakowskiej kurii

Piotr Ćwik junior, syn prezydenckiego doradcy, pracuje od niedawna w Archidiecezji Krakowskiej. To on uniemożliwił reporterowi TVN dostęp do kard. Stanisława Dziwisza.

Kardynał Stanisław Dziwisz. Syn doradcy prezydenta blokował dostęp do kardynała. (ONS.pl)