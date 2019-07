Syn Beaty Szydło właśnie został wyróżniony. Będzie odprawiał specjalne msze

Syn byłej premier Beaty Szydło ledwo dwa lata temu przyjął święcenia kapłańskie. Niedawno zmienił parafię na większą. Teraz czeka go kolejny zaszczyt. Będzie celebrował msze w Starożytnym Rycie Rzymskim, które są odprawiane po łacinie.

Ks. Tymoteusz Szydło przez ostatnie dwa lata pełnił posługę w małej parafii Przemienienia Pańskiego we wsi Buczkowice (woj. śląskie), która znajduje się ok. 40 km od jego rodzinnego Przecieszyna. W czerwcu decyzją biskupa został przeniesiony do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu.

Msze ks. Tymoteusza będą odprawiane w każdą drugą niedzielę miesiąca oraz w większość świąt nakazanych. Msza trydencka jest odprawiana po łacinie. Ksiądz stoi plecami do wiernych i twarzą do ołtarza.

Nowa parafia ks. Tymoteusza Szydło prosi też o wsparcie finansowe w związku z wprowadzeniem mszy trydenckich. - Najpilniejszy zakup to manipularz, bursa i welon w kolorze zielonym. Koszt uszycia wspomnianych elementów (dopasowanych do ornatu, którym dysponujemy) to ok. 400 zł. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona fundatorów prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku lub maila – zachęcają duchowni.