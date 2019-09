Symbol Polski stał się wrogiem. "Można mówić o rzezi bocianów"

Zabijane widłami, trute, a nawet celowo potrącane przez samochody. Uważane za najbardziej polskie spośród ptaków bociany coraz częściej padają ofiarami ludzi. Tylko do jednego ośrodka ratującego zwierzęta tygodniowo trafia pięć rannych ptaków.

Ludzie najczęściej strzelają do bocianów z wiatrówki. Trują je i atakują widłami. Dochodzi nawet do sytuacji, że są celowo potrącane przez samochody. – Jakiś czas temu raz na kilka tygodni trafiał do nas ranny bocian biały. Teraz, bez względu na porę roku, tygodniowo pięć postrzelonych ptaków trafia na nasz stół operacyjny. To wymaga około 40 dni rehabilitacji i podawania leków. Wiele bocianów zostaje niepełnosprawnych, a to oznacza, że nigdy nie opuszczą naszego ośrodka – mówi Wirtualnej Polski Jakub Kotowicz, wiceprezes Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.