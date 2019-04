Bocian postrzelony po długim locie do Polski. Dramatyczny apel weterynarza

Przeleciał 10 tysięcy kilometrów z Afryki, a gdy doleciał do Polski został postrzelony. Weterynarz Radosław Fedaczyński chce uratować ranne zwierzę przed amputacją. Ruszyła internetowa zbiórka pieniędzy.

Wraz z nadejściem wiosny do Polski wróciły bociany. Biało- czarne ptaki pokonują 10 tysięcy kilometrów, by zbudować gniazdo i znaleźć partnera do wychowania potomstwa. Z końcem lata wyruszą w kolejną długą wyprawę na południe .

Jeden z bocianów zmierzających do Polski został postrzelony. Sprawę nagłośnił weterynarz Radosław Fedaczyński, do którego trafiło zwierzę po interwencji służb.

- Śrut z broni pneumatycznej roztrzaskał kość na kawałki - mówi Radosław Fedaczyński w rozmowie z Wirtualną Polską. - Skrzydło jest po operacji i dzisiaj rozpoczęliśmy żmudną rehabilitację. Musimy naświetlać stawy skrzydła i poruszać nimi, by nie doszło do zrostów - tłumaczy weterynarz.

Dodaje, że co roku trafia do jego kliniki ok. 15-30 postrzelonych ptaków. - To przykre, że Polacy tak traktują swojego "eksportowego" ptaka - mówi WP.