Sylwia Spurek: przyjęłam zaproszenie od Roberta Biedronia

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia: była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Sylwia Spurek została członkiem ugrupowania Roberta Biedronia. - Jestem gotowa na start zarówno w wyborach europejskich, jak i parlamentarnych - dodała.

Spurek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pod koniec lutego. Od razu pojawiły się doniesienia, że zamierza rozpocząć karierę w polityce - u boku Roberta Biedronia. - Stało się, podjęłam decyzję: zrezygnowałam z funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i przyjęłam zaproszenie Roberta Biedronia do pracy w Wiośnie - do tworzenia jej programu i do wspólnego działania w celu zmiany świata na lepszy - potwierdziła tę informację w piątek w rozmowie z PAP Spurek.

Była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ma nadzieję, że Biedroń weźmie pod uwagę jej kandydaturę układając listy kandydatów ugrupowania do wyborów: zarówno tych europejskich, jak i parlamentarnych. - Jestem gotowa wziąć na siebie to wyzwanie. Myślę, że każdy, kto podejmuje decyzję o wejściu do polityki, musi być gotowy też do kandydowania - zapewniła w rozmowie z PAP.