Sylwestrowe ataki w Niemczech. Ujawniono szczegóły dot. sprawców

Do sprawy odniosła się także minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser. "Ataki na policjantów, ratowników medycznych i strażaków muszą być surowo ukrarane, ponieważ ludzie, którzy chronią nas wszystkich, muszą mieć dowód na to, że ich chroni prawo" - podkreśliła we wpisie opublikowanym na Twitterze.