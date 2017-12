Sylwester w Zakopanem - Hit czy kit? Sprawdziliśmy wasze opinie

Artykuł dotyczący jednej z najpopularniejszych w Polsce sylwestrowych miejscowości wywołał spore poruszenie wśród naszych czytelników. Komentarze dotyczące tego czy warto zakończyć rok w Zakopanem rozgrzała do czerwoności. Postanowiliśmy przyjrzeć się waszym opiniom. Jak w końcu jest z popularnym od wielu lat "Zakopcem" - sylwestrowy hit czy kit?

Jednakże zawsze jest coś, co przyciąga tysiące Polaków do tej niewielkiej miejscowości, by świętować nadejście nowego roku, bez względu na tłok, wysokie ceny noclegów czy alkoholowe ekscesy.

Byłam i już nigdy tam nie pojadę, no chyba ze po szlakach pochodzić. A Sylwester to masakra, dzicz, chlanie, popisywanie się g...stwa i najgorsze co widziałam, to że dla mieszkańców dudki najważniejsze, konie w sylwestra stoją na poboczu lub ciągną sanie w huku petard ognia... wszyscy mają w d... dobro zwierząt!!! Jak zwierzę przestraszone, nie słucha Pana dostaje batem, widziałam na własne oczy, nie tylko ja. Jak uwielbiacie takie sceny Zakopane czeka.

Powiem tak. Trzeba być niezrównoważonym psychicznie, żeby spędzać ten czas w takim miejscu i za takie pieniądze. Taniej jest wyjechać do ciepłych krajów i mieć święty spokój.

Byłem tam raz w sylwestra i mogę to nazwać "Koszmar sylwestrowej nocy" - nigdy w życiu i każdemu odradzam.

Niektórzy z czytelników odradzają Zakopane i polecają ciekawą alternatywę - Słowacką stronę Tatr.