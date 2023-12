Sylwester w domu? Żabka rozdaje gratisy

Polacy uwielbiają witać nowy rok w domach. W ubiegłym roku sylwestra w ten sposób planowało spędzić niemal 90 proc. z nas*. Bez względu na to, czy decydujemy się na świętowanie jedynie w gronie domowników, czy zapraszamy do siebie znajomych lub wybieramy się "w gości", musimy przygotować się do tego wieczoru. W końcu noc jest długa i pełna toastów, należy więc zadbać o należyte przekąski. Możesz rzecz jasna spędzać godziny w kuchni na przygotowywaniu sałatek, kanapeczek, koreczków i innych czasochłonnych pyszności... Możesz równie dobrze postawić na gotowe, ale sprawdzone na niejednej imprezie rozwiązania: czipsy, ciastka, pizza, piwo i doborowe towarzystwo – czy potrzeba czegoś więcej, by dobrze przywitać nowy rok? To recepta na udaną imprezę w stylu last minute. Wystarczy, że na chwilę przed startem zabawy skoczysz do Żabki, gdzie czekać będzie na ciebie Sylwestrowa Eksplozja Gratisów!