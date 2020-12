Sylwester 2020. Zakopane znalazło sposób na turystów. Apartament gratis do parkingu

Sylwester 2020 w dobie koronawirusa i licznych obostrzeń będzie inny niż do tej pory. Jednak górale z Zakopanego znaleźli sposób, by zachęcić turystów do wyjazdu w góry. Wykorzystali do tego... miejsca parkingowe.

Sylwester 2020. Zakopane znalazło sposób na turystów Źródło: East News