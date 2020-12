Sylwester 2020. Co wolno, a co jest zabronione?

Sylwester 2020. Obostrzenia na Sylwestra

W Polsce w noc sylwestrową będą obowiązywały obostrzenia. Co wolno, a co jest zabronione w Sylwestra 2020?

Rząd apeluje, by Sylwestra 2020 spędzać w niewielkim gronie, tylko z najbliższymi. "W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników" - czytamy na stronie gov.pl.

Sylwester 2020 z zakazem przemieszczania się

Rezygnacja z dużych imprez na Sylwestra to nie wszystko. Rząd zdecydował się wprowadzić także zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową. Będzie on obowiązywał od 31 grudnia 2020 od godziny 16:00 do 1 stycznia do 6:00 nad ranem.