Sylwester 2018/2019 w Szczecinie - koncerty, atrakcje, wydarzenia

Impreza miejska inspirowana programem telewizyjnym? Takie atrakcje w tym roku zapewnia miasto Szczecin. Sylwester pod chmurką, na Jasnych Błoniach, pozwoli widowni obejrzeć na żywo legendarne występy uczestników popularnej produkcji Polsatu – "Twoja twarz brzmi znajomo". Zgodnie z zapowiedziami władz w mieście, które zasłynęło z organizacji Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych Pyromagic, już po raz ostatni w sylwestra niebo zostanie rozświetlone sztucznymi ogniami.

Miejski sylwester Szczecin – program imprezy

Rozpoczęcie zabawy sylwestrowej zaplanowano na godz. 21.30, a zakończenie na 1.00 w nocy. O 0.00 zgodnie z tradycją zostanie zorganizowany pokaz sztucznych ogni, z którego od przyszłego roku władze Szczecina postanowiły zrezygnować w trosce o zwierzęta domowe i stan środowiska naturalnego. Organizatorzy imprezy mają plan na zachęcenie szczecinian do czynnego udziału w imprezie. Strefa tuż pod sceną zostanie wydzielona dla osób, które przebiorą się za dowolną gwiazdę muzyki lub filmu.

Sylwester w Szczecinie – filharmonia, teatr, kino

Plenerowy sylwester w Szczecinie to jednak nie wszystko, co w ostatnią noc 2018 roku miasto zaoferuje mieszkańcom. Amatorzy mniej szalonych rozrywek 31 grudnia będą mogli wybrać się do filharmonii, teatru bądź kina. W filharmonii o godz. 20.00 rozpocznie się koncert sylwestrowy "Złoty wiek XX". Wieczór uświetni Aga Zaryan – najlepsza wokalistka jazzowa w Polsce. Przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej i Zespołu European Jazz Sextet zaśpiewa ponadczasowe kompozycje w nowoczesnych aranżacjach.