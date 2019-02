Syberia: wypadek autobusu z górnikami. Nie żyje sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Pojazd wpadł do dołu głębokiego około dziewięć metrów.

Syberia - wypadek autobusu z górnikami

Autobus wiozący górników do odkrywkowej kopalni węgla wpadł do głębokiego na około 9 metrów dołu. Jak informuje agencja TASS, w wyniku wypadku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Wiadomo, że do wypadku doszło na Syberii, w odległości około 100 km od Mieżdurieczenska, w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym. W pojeździe znajdowały się 22 osoby (wraz z kierowcą. Należy zaznaczyć, że głęboki dół, do którego wpadł autobus, powstał w wyniku wydobycia węgla. W wyniku tragedii zmarło sześć osób, a szesnaście zostało rannych.