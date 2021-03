Świnoujście. Rajd czerwonym BMW zakończył się w wodzie

Rajd nabrzeżem kanału w Świnoujściu mógł mieć naprawdę tragiczny koniec. Na szczęście zarówno 24-letni kierowca, jak i jego młodsza o cztery lata pasażerka zdołali w porę wydostać się z samochodu. Według relacji świadków ich rozpędzone BMW straciło przyczepność i z dużą prędkością wjechało do wody.

Przyczyny wypadku zbada policja. Świadkowie opisują, że mężczyzna otworzył drzwi auta, gdy to było już w locie. Jak informuje Polsat News, to nie pierwszy wypadek w tym miejscu. Półtora roku temu do wody wpadło auto, którym podróżowało trzech nastolatków. Niestety wówczas rezultat był tragiczny. Dwoje z nich zginęło.