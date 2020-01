Świetokrzyskie. Dyrektorka szkoły zachęcała uczniów do bicia kolegi?

Uczeń szkoły podstawowej w Niestachowie pod Kielcami zarzuca dyrektorce placówki, że brała udział w nękaniu go przez kolegów. Prokuratura odmówiła wszczęcia sprawy. Szkoła zaprzecza zarzutom.

Sprawę opisuje w sobotę kielecka "Wyborcza". Do bicia miało dojść podczas zimowej wycieczki szkolnej w 2017 roku. Według relacji dziecka, dyrektorka była niezadowolona z faktu, że nie bierze aktywnego udziału w zajęciach i zabawach i podczas wyjazdu straszyła go, że "gdzieś go zostawi" samego. A w przeddzień powrotu patrzyła, jak koledzy z klasy biją go plastikowymi butelkami.

- Pani dyrektor stanęła w drzwiach i nie dała mi wyjść. Kilka minut bili mnie, głównie po rękach, bo zasłaniałem głowę. Jednemu wyrwałem butelkę i też go uderzyłem. W końcu udało mi się uciec do ubikacji, pobiegli za mną. Zamknąłem się i tłukli w drzwi - powiedział gazecie chłopiec.

Nękanie miało trwać także po powrocie z wycieczki. Mimo to, dyrektor miała nie reagowała na skargi ucznia.

Matka dziecka poruszyła temat na zebraniu szkolnym po wycieczce. Ale oficjalną skargę wniosła dopiero w 2019 roku - do Biura Rzecznika Praw Dziecka i do prokuratury. Kontrolę w szkole przeprowadził kurator oświaty, ale mimo stwierdzonych nieprawidłowości formalnych, w sprawie bicia ucznia zadowoliła się pisemnym oświadczeniem dyrektorki, że do bicia nie doszło. Z uczniem nie rozmawiano.

Nie przesłuchała go też prokuratura, która odmówiła wszczęcia śledztwa. Dyrektorka szkoły zaprzecza, by brała udział w prześladowaniu chłopca. Wersji ucznia nie potwierdziły też obecne podczas wycieczki nauczycielki. Ale przeciwko dyrektorce zeznawała inna z nauczycielek, której syn dzielił pokój z nękanym uczniem. W sądzie pracy zeznała, że jej syn widział, jak uczniowie bili kolegę w obecności dyrektorki, a ona sama ich do tego zachęcała.