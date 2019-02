Świętochłowice znikną z mapy Polski? Czy miasto znajduje się na skraju bankructwa?

Świętochłowice to miasto w województwie śląskim, którego dług wynosi obecnie 102 mln. Obecny prezydent Świętochłowic oświadczył w poniedziałek, że miasto jest bardzo zadłużone i musi zmienić plan budżetowy, jeśli nie chce zniknąć z mapy Polski.

Świętochłowice – 102 miliony długu

Świętochłowice (woj. śląskie) to miasto położone nieopodal Chorzowa. Daniel Beger, obecny prezydent miasta, w poniedziałek oświadczył, że miasto jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Świętochłowice mają do spłacenia dług sięgający 102 milionów złotych. W związku z negatywną opinią RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) miasto musiało ustalić nowy budżet, który przewiduje wiele cięć i odstąpienie od ważnych dla miasta inwestycji (m.in. przebudowa stadionu piłkarsko-żużlowego oraz budowa centrum przesiadkowego „Mijanka”). Podczas konferencji zaznaczono, że do obecnego stanu miast mogła doprowadzić niegospodarność poprzednich włodarzy.