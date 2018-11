Święto Niepodległości 2018. Obchody 11 listopada we Wrocławiu

Narodowe Święto Niepodległości 2018 będzie obchodzone bardzo hucznie. Jubileusz stulecia odrodzenia państwa polskiego to okazja do nadania tradycyjnym wydarzeniom patriotycznym z okazji 11 listopada szczególnie podniosłego charakteru. We Wrocławiu kulminacyjnym punktem obchodów stanie się pochód w biało-czerwonych strojach, które podczas apelu niepodległościowego na pl. Wolności będą symbolizowały flagę państwową.

Święto Niepodległości we Wrocławiu nie mogłoby się odbyć bez Radosnej Parady Niepodległości i Biegu Niepodległości z Wąsem (Pixabay.com)

Święto Niepodległości 2018 – uroczystości oficjalne we Wrocławiu

Święto Niepodległości we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 10.00 mszą świętą z udziałem abp. Józefa Kupnego w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety. Oficjalnym uroczystościom związanym z obchodami 11 listopada towarzyszył będzie wojskowy ceremoniał. Na pl. Wolności około godz. 11.30 połączą się parady formacji mundurowych, które mają wyruszać z czterech punktów na mapie miasta. Formacjom będą towarzyszyły orkiestry dęte i poczty sztandarowe. Kiedy plac zapełni się uczestnikami parady ubranymi w białe i czerwone stroje, wszyscy zgromadzeni będą świadkami uroczystego apelu niepodległościowego. O godz. 12.00 nastąpi wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji "Niepodległa do hymnu". W wydarzeniach na pl. Wolności prawdopodobnie weźmie udział kilkanaście tysięcy osób.

11 listopada Wrocław – Radosna Parada Niepodległości

Jednym z najbarwniejszych wydarzeń towarzyszących świętowaniu 11 listopada we Wrocławiu jest Radosna Parada Niepodległości, która w tym roku zostanie zorganizowana już po raz siedemnasty. W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę państwowości została pomyślana zupełnie inaczej niż zwykle. Pochody będą biało-czerwone. Wyznaczono cztery trasy przemarszu: (1) z pl. Jana Pawła II, (2) z Centrum Historii Zajezdnia, (3) z ul. Powstańców Śląskich, (4) pl. Społecznego. Na dwóch trasach uczestnicy będą mieć białe, a na dwóch innych czerwone ubrania. Trzon wszystkich grup mają stanowić dzieci i młodzież z wrocławskich szkół.

11 listopada Wrocław – Bieg Niepodległości z Wąsem

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości wrocławianie na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego jak co roku wezmą udział w Biegu Niepodległości z Wąsem. Uczestnicy dwukrotnie pokonają asfaltową trasę o długości 5 kilometrów. Będzie ona prowadziła przez następujące odcinki:

Stadion Lekkoatletyczny AWF – brama przy al. Paderewskiego – ul. Moniuszki – droga za kąpieliskiem Morskie Oko – ul. Chopina – ul. Noskowskiego – ul. Karłowicza – ul. Moniuszki – ul. Karłowicza – ul. Wieniawskiego – ul. Paderewskiego – brama boczna Stadionu Olimpijskiego.

Zawodnicy wyruszą o symbolicznej godzinie: 11.11. Po przebiegnięciu dwóch pętli odbiorą pamiątkowe medale z motywem orła i wąsa. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych otrzymają szklane trofea. W tym roku oprócz biegu głównego zorganizowany zostanie również Bieg na Stulecie dla początkujących biegaczy, seniorów i rodzin z dziećmi. Trasę 1918 metrów będzie można pokonać we własnym tempie. Organizatorzy nie planują odmierzania czasu ani prowadzenia klasyfikacji zawodników, ale tych, którzy ukończą bieg, uhonorują takimi samymi medalami jak pozostałych uczestników wydarzenia.

11 listopada Wrocław – "Polacy nie gęsi" (Święto Niepodległości 2018 w Famie)

Na 11 listopada w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Fama zaplanowany został prawdziwy festiwal języka polskiego i literatury. W setną rocznicę odzyskania niepodległości głównym bohaterem obchodów będzie Adam Mickiewicz. Organizatorzy przygotowali mnóstwo zabaw i atrakcji, w tym quizy sprawdzające znajomość twórczości polskiego wieszcza oraz wspólne wykonywanie pamiątkowych jubileuszowych sitodruków na torbach i koszulkach. W harmonogramie uwzględnione zostały zajęcia dla najmłodszych: zabawy muzyczne z małymi instrumentami, warsztaty scenograficzne, warsztaty tworzenia kolażu i zabawy plastyczne. Wydarzenie będzie zwieńczone koncertem dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych z muzyki.

11 listopada Wrocław – 11/11 "Wolność kocham i rozumiem"

W Święto Niepodległości 2018 jak co roku odbędzie się cykliczne wrocławskie wydarzenie 11/11 "Wolność kocham i rozumiem". Start planowany jest na godzinę 14.00. Centrum Kultury Agora na kilka godzin stanie się przestrzenią działań twórczych, wystaw, konkursów i projekcji filmowych. Oto lista atrakcji, jakich będzie można spodziewać się na popularnym niepodległościowym pikniku rodzinnym:

14.00–14.30: "Song of Freedom" – występ grup wokalno-tanecznych CK Agora,

17.00–18.15: koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna,

14.00–20.00: wystawa "Szachownice nad Europą. Lotnicy Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940–1947",

18.30–20.00: wernisaż wystawy "Po co Wolność?",

14.45 – 16.45: warsztat plastyczny "Skrzydła chwały", konkurs plastyczny "Pocztówki dla Marszałka", warsztat decoupage "Dzbanki na ludowo", zajęcia edukacyjne IPN "Historia w kolorach", warsztat druku wypukłego "Polska podziemna", warsztaty "I love Niepodległość – czyli jak zrobić pinsa?", warsztat filcowy "Kapral Niedźwiedź Wojtek", warsztat "Tekturowo" z Katarzyną Bury, malowanie kolorowanek z najsłynniejszym koniem II Rzeczypospolitej, projekcja filmu "Zew wolności".

11 listopada Wrocław – koncerty patriotyczne

Wrocław w Dzień Niepodległości stawia na wydarzenia muzyczne, dlatego 11 listopada będzie można posłuchać trzech ważnych występów wokalno-instrumentalnych o charakterze patriotycznym:

o godz. 18.00 w Klubie Formaty koncertu "Polskie Brzmienia – 100 Minut muzyki na 100 lat Niepodległości" (w repertuarze utwory takie jak: "Dziwny jest ten świat", "Jej portret", "Psalm stojących w kolejce", "Autobiografia" i wiele innych niezapomnianych polskich przebojów),

o godz. 19.00 w Narodowym Forum Muzyki Wrocław koncertu z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (zagrane zostaną kompozycje Lutosławskiego, Pendereckiego i Chopina),