11 listopada we Wrocławiu. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

11 listopada 2018 to wielkie Narodowe Święto Niepodległości, w którym przypada 100. rocznica odrodzenia Polski i jej powrotu na mapy Europy. Z tej okazji w polskich miastach organizowane są okolicznościowe imprezy. Tak będzie też we Wrocławiu w Dniu Niepodległości. Dlatego mieszkańcy i goście będą mogli spodziewać się pewnych utrudnień na drogach.

Uroczystości państwowe 11 listopada we Wrocławiu — utrudnienia

Główne uroczystości 11 listopada we Wrocławiu będą miały miejsce w ścisłym centrum miasta. W związku z Przemarszem Pododdziałów Reprezentacyjnych od 11.00 do 11.30 utrudnienia mogą pojawić się między wrocławskim Rynkiem a Placem Wolności, gdzie o 11.30 właśnie rozpocznie się uroczysty Apel Niepodległości.

Utrudnienia 11 listopada we Wrocławiu – Bieg Niepodległości z Wąsem

Bieg Niepodległości z Wąsem we Wrocławiu wystartuje bowiem na Stadionie Lekkoatletycznym AWF, prowadzić będzie przez bramę przy al. Paderewskiego, ul. Moniuszki, drogą za kąpieliskiem Morskie Oko, ul. Chopina, ul. Noskowskiego, ul. Karłowicza, znów ul. Moniuszki i ul. Karłowicza, następnie ul. Wieniawskiego i ul. Paderewskiego do bocznej bramy Stadionu Olimpijskiego.

Nie do końca wiadomo, do której godziny trwać będą utrudnienia w ruchu we Wrocławiu 11 listopada z racji biegu, ponieważ w imprezie będą brały również grupy nieprofesjonalne, dzieci i seniorzy, którzy bieg ukończą we własnym tempie.