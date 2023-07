Świetlica, but make it cool – Converse stworzył letnią strefę chillu nad Wisłą

Lato w Warszawie ma zdecydowanie swoje uroki, ale przestrzenie miejskie często wykluczają możliwość niezobowiązującego odpoczynku. To miejsce jest dedykowane tym, którzy nie znoszą presji czasu panującej w zwykłych spotach stolicy. W pop-upie Converse można poczytać, pograć w piłkarzyki, planszówki, gry arcadowe czy na konsoli albo po prostu napić się kawy i spędzić luźno czas z przyjaciółmi lub we własnym towarzystwie. To odpowiedź na wszystkie letnie popołudnia, które chcecie w pełni wykorzystać, ale nie macie pomysłu jak je zagospodarować.