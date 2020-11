Święta Bożego Narodzenia. Jak będą wyglądały w tym roku?

Premier Mateusz Morawiecki prosił, aby były to małe spotkania w gronie rodzinnym i aby nie przemieszczać się z miasta do miasta. - Święta są fundamentalnym tematem naszych obrad. Pracujemy nad możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania. Apeluję jednak o to, aby nie planować wyjazdów do Włoch, Austrii czy Szwajcarii. W Polsce też, bo wtedy dochodzi do zwiększenia prawdopodobieństwa transmisji wirusa - mówił polityk.