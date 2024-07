Święcił auta Rutkowskiego. Teraz ksiądz wchodzi z nim w biznes

Lider Polski Laickiej komentuje

- To jest kolejny dowód na upadek Kościoła. Działania tego księdza nie mają nic wspólnego z misją Kościoła. Doszło do kompletnego "pomieszania z poplątaniem". W tym przypadku mamy raczej do czynienia z usługą niż posługą. Pan Rutkowski jako celebryta wykorzysta każdą okazję do zareklamowania swojej firmy i utrzymania zainteresowania jego osobą - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Arkadiusz Brodziński, lider stowarzyszenia Polska Laicka, który od lat śledzi wydarzenia związane z Kościołem.