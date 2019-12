WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze WP Opinie abp sławoj leszek głódź + 2 kuria gdańskaprotest świeckich Sebastian Łupak 2 godziny temu Świeccy w liście do nuncjusza: Głódź daleki od ewangelicznej skromności Świeccy wierzący z Gdańska wysłali pismo do nuncjusza apostolskiego abpa Salvatore Pennacchio. W liście, który udostępnili redakcji WP, piszą: "Jest dla nas nie do przyjęcia, że Kościół nie reaguje na zgłoszenia pedofilii czy mobbing". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Justyna Zorn, pierwsza z prawej, pod Kurią w Gdańsku (East News) Przypomnijmy, że protest przeciwko abp. gdańskiemu Sławojowi Leszkowi Głodziowi zaczął się od reportażu wyemitowanego w TVN24 w październiku w programie "Czarno na białym". W programie anonimowi księża z Trójmiasta i okolic zarzucili Głódziowi m.in. ubliżanie, publiczne poniżanie i psychiczne znęcanie się nad księżmi oraz żądanie dodatkowych korzyści majątkowych od poszczególnych parafii. KiIka dni później grupa 16 anonimowych księży z Trójmiasta wysłała list do nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Księża potwierdzili w liście prawdziwość zarzutów wobec abpa Głódzia. Księża ci do dziś się nie ujawnili, ale też nie doczekali się odpowiedzi na swój list. Kolejny ruch wykonały osoby świeckie z Gdańska: zorganizowały one dwa protesty pod Kurią w Gdańsku Oliwie. Pierwszy protest miał miejsce 3 listopada, drugi 1 grudnia. Na czele zgromadzenia stanęła wtedy gdańszczanka Justyna Zorn. Jak Zorn mówi WP, tuż po pierwszym proteście grupa około 20 osób świeckich z Gdańska wysłała swój list do nuncjusza. Trafił on na biurko adresata 14 listopada. Zorn: - Do dziś nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji, dlatego postanowiliśmy go opublikować w mediach. Justyna Zorn mówi, że dzwoniła dwukrotnie do radcy nuncjatury apostolskiej w Warszawie, ks. prałata Kryspina Dubiela, ale rozmowy te nie przyniosły żadnych konkretów. Zorn chciała wiedzieć, czy nuncjatura zareaguje na protesty świeckich pod Kurią. - Pytałam, czy wiedzą, co się u nas dzieje i jaka będzie ich reakcja. Do dziś nie mamy nic: ani odpowiedzi, ani wyznaczonej daty spotkania z nuncjuszem. Piszemy więc dalej, bo nie odpuścimy. Teraz czas na list do Sekretariatu Stanu, czyli takiego papieskiego MSZ w Watykanie - mówi Zorn. East News Podziel się Świeccy: jesteśmy zdezorientowani Czego domagają się świeccy z Gdańska? Jak wynika z listu do nuncjusza, który dostała do wglądu redakcja WP, świeccy domagają się reakcji hierarchów Kościoła na zarzuty wobec abpa Głódzia. Poniżej zamieszamy list podpisany przez Justynę Zorn: Czcigodny Księże Arcybiskupie Jako wierząca i praktykująca katoliczka, wraz z grupą wiernych archidiecezji gdańskiej, czuję się zaniepokojona i zdezorientowana sytuacją w gdańskim Kościele, a w szczególności jego milczeniem w sprawach ważnych i trudnych, bezpośrednio dotyczących Kościoła, który także my, wierni, współtworzymy. Sytuacja, w której przedstawiciele gdańskiego Kościoła dysponując konkretnymi zgłoszeniami dotyczącymi aktów pedofilii i niewłaściwych zachowań w Kościele, milczą i nie podejmują czytelnych i zdecydowanych działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji i zadośćuczynienie ofiarom w każdej możliwej formie - jest dla nas niedopuszczalna i sprzeczna z duchem chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności. Czuję się również zażenowana sytuacjami, opisywanymi wielokrotnie w mediach, dotyczącymi stylu kierowania naszą diecezją, braku opieki arcybiskupa nad księżmi, przypadkami mobbingu, niewłaściwego stylu komunikacji, braku dialogu i stylu bycia arcybiskupa, w naszej ocenie dalekiego od ewangelicznej skromności. W odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w diecezji gdańskiej,

w ślad za rozmową telefoniczną z dnia 12.11.2019r zwracam się z uprzejmą prośbą do Jego Eminencji o zaproponowanie terminu spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy na temat działań, które można podjąć w celu wyjaśnienia sytuacji i zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym. Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu spotkania do 14 grudnia br. Organizatorka spotkania pod kurią gdańską 03.11.2019, w imieniu pozostałych organizatorów

Justyna Zorn Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące