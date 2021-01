Świebodzin. Tanajno składa zawiadomienie na działania służb. "Gangsterzy"

Świebodzin. Paweł Tanajno składa zawiadomienie ws. działań policji w klubie "Reset"

- Swoją interwencję rozpoczęli od ataku na DJ-a, który tam pracował. On nie był uczestnikiem spotkania, on tam pracował. Zaatakowali DJ-a, zniszczyli mu sprzęt i uderzyli go w twarz. Dlatego tu jesteśmy. Policja nie może zachowywać się jak gangsterzy - zaznaczył Paweł Tanajno.

Świebodzin. Interwencja służb. Sprawę zbada prokuratura

Obecność mundurowych spowodowała agresję ze strony części uczestników zabawy. W kilku przypadkach miało też dojść do szarpaniny. Na jednym z nagrań widać, jak policjant popycha DJ-a, który stoi za konsoletą, po czym prawdopodobnie uderza go w nos. Nagranie to tylko krótki fragment zajścia, w związku z czym nie widzimy, co działo się chwilę przed tym, jak DJ został popchnięty.