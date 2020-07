Świdnik. Mieszkańcy mają zakaz korzystania z wody z kranu do celów pitnych

Od piątku do odwołania mieszkańcy Świdnika (województwo lubelskie) mają zakaz używania do celów pitnych wody płynącej z kranów. W mieście doszło do awarii w budowanej nowej magistrali. Mieszkańcy masowo wykupują wodę ze sklepów.

Od piątku do odwołania woda z kranów w Świdniku nie nadaje się do picia (pixabay.com)