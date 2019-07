Światowy kryzys awokado. Brakuje go nawet w Meksyku. Kartele zwęszyły biznes

Popyt na awokado jest tak duży, a ceny rosną tak szybko, że biznesem całkiem poważnie zainteresowały się meksykańskie kartele narkotykowe. Nic dziwnego: to przemysł wart miliardy dolarów.

Guacamole to jeden z kulinarnych symboli Meksyku. Przyrządzany na bazie awokado zielony sos podawany jest jako dodatek do całe dań i przystawek. Ale wysokie ceny i niska dostępność zielonych owoców powoduje, że meksykańscy restauratorzy muszą w tym roku ratować się imitacjami: zamiast awokado stosują specjalny gatunek dyni.

Co stoi za kryzysem? Powodów jest kilka: zmieniający się klimat i uszczuplają plony. Rosnący w zastraszającym tempie popyt napędzany przez ogólnoświatową modę. Ale swoje robi też polityka. Ceny poszybowały w górę na skutek gróźb Donalda Trumpa, zapowiadającego wprowadzenie ceł za niedostateczną dbałość władz Meksyku o szczelność granic. Większym zagrożeniem - tak dla producentów awokado, jak i całego kraju - są jednak kartele narkotykowe.

Meksyk jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o produkcję awokado na świecie; eksport tylko do USA przynosi zyski rzędu trzech miliardów dolarów i rośnie w tempie 15 proc. rocznie. A największym zagłębiem uprawy w Meksyku jest stan Michoacan. Michoacan jest jednak jednym z centrów innego meksykańskiego przemysłu - narkotykowego. To też jeden z regionów, gdzie krew leje się najszerszym strumieniem. To efekt walki między kartelami oraz z wojskiem i policją.