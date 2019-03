Światowy Dzień Wody 2019 - święto walczących o powszechny dostęp do czystej wody

Światowy Dzień Wody jest nowym, ale ważnym świętem. Ustanowiło je Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi na niedobór wody na świecie.

Światowy Dzień Wody – krótka historia Święta

Światowy Dzień Wody – 2 mld ludzi bez dostępu do bieżącej wody

W Światowy Dzień Wody podkreślane jest, że dostęp do wody pitnej jest jednym z podstawowych praw człowieka (uznane w 2010 roku). Obecnie około 2,1 mld ludzi na całym świecie (ok. 30 proc. całej populacji) pije wodę z niebezpiecznych źródeł. Połowa z nich zamieszkuje obszar Afryki Subsaharyjskiej (43 kraje na południe od Sahary m.in. Nigeria, Etiopia). Jednak problem z brakiem wody doskwiera również Europejczykom. Najnowsze raporty donoszą, że w Europie dostępu do bieżącej wody nie ma 100 mln osób.