"Światło Wolności". Pałac Prezydencki z symboliczną iluminacją

Zapalenie świecy jest symbolicznym gestem, który nawiązuje do wydarzeń z Wigilii Bożego Narodzenia 1981 roku. Wówczas to, tysiące ludzi na całym świecie zapaliły świece w swoich oknach, jako znak solidarności z Polakami. Wśród nich był również Ojciec Święty Jan Paweł II, który zapalił świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Do tego samego gestu zachęcał również ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, w swoim bożonarodzeniowym orędziu.