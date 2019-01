Światełko do Nieba 2019. Gdzie i o której odbędzie się pokaz laserów?

Już w najbliższą niedzielę 13 stycznia odbędzie się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Impreza będzie zwieńczona poprzez akcje Światełko do Nieba. Tym razem w Warszawie fajerwerki zostaną zastąpią pokazy laserów.

Światełko do nieba 2019 – zakaz fajerwerków

Podczas tegorocznej imprezy WOŚP nie zobaczymy pokazu fajerwerków. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podjął decyzję o odwołaniu sztucznych ogni na Sylwestrze, Jerzy Owsiak z kolei zapytał swoich zwolenników czy powinien zrobić to samo podczas WOŚP. Zdecydowana większość była za rezygnacją z fajerwerków. Zostaną one zastąpione pokazem laserów.

Światełko do nieba 2019 – gdzie i o której pokaz laserów na WOŚP ?

Zastąpią one fajerwerki głównie po to by nie straszyć zwierząt. Zebrane pieniądze podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.